LA RICERCA

Milano green anche nella mobilità. Perché all'auto privata si preferiscono i mezzi pubblici, i veicoli in condivisioni o le biciclette. Così, gli spostamenti a zero emissioni rappresentano il 52% del totale: la macchina di proprietà è infatti solo il settimo mezzo di trasporto scelto da milanesi e uomini d'affari. Lo rivela il rapporto sulla mobilità di Legambiente: i cittadini e le persone di passaggio si sposta più di 4 volte al giorno ed usa nell'arco della settimana più di 6 modalità di viaggio differenti, fra metro, bus, treno urbano, bici, tram, scooter o monopattino. E solo in ultimo le quattro ruote. Non stupisce, dunque, che anche il tasso di motorizzazione è in calo: Milano in vent'anni ha perso ben 100mila auto e guadagnato altrettanti abitanti, grazie, secondo Legambiente, «ad ambiziose politiche locali e agli strumenti che ne conseguono, tra tutti l'attivazione dell'Area B lo scorso 25 febbraio, dopo il successo dell'Area C». «È nella definizione di Piani urbani della mobilità sostenibile passa la lotta all'inquinamento», sottolinea Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. (S.Rom.)

