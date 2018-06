Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In una giornata normale di novembre per le strade di Milano le polveri sottili sono 2,5 pari a 45 microgrammi per metro cubo, ben lontane dai 70 che costituiscono la soglia di allarme. In un grande centro commerciale cittadino le polveri sottili sono anche inferiori rispetto all'esterno: 32,5. Ma in una sala giochi, popolata di persone che puntano denaro alle slot machines, lo strumento ha un picco improvviso: 129,7. Questo perché in quel caso le persone fumano, e le sigarette creano picchi di polveri sottili. La ricerca è stata mostrata ieri a 300 studenti che affollavano l'aula magna dell' Istituto dei tumori invitati da Roberto Boffi, direttore del Centro Antifumo dell'Istituto, nell'ambito della Giornata mondiale contro il tabacco. «A far innalzare il livello delle polveri sono le sigarette accese pendenti dalle labbra di quasi tutti i frequentatori delle slot machine. Basta vedere che nella sala giochi di non fumatori dello stesso centro commerciale il livello è di soli 14,3 microgrammi per metro cubo», ha spiegato il direttore.