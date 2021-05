«La riapertura di Armani Silos è un segno di ripartenza e di ottimismo: senza cultura e senza bellezza non ci può essere futuro». È stato lo stesso Giorgio Armani ad annunciare la riapertura del suo spazio espositivo domani. In cartellone, estesa fino all'estate, Heimat. A Sense of Belonging, l'esposizione dedicata a Peter Lindbergh, con un'ampia selezione che ripercorre vari decenni del lavoro del fotografo. «Nelle arti gli uomini esprimono le proprie qualità più alte: fantasia, invenzione, creazione; il duro lavoro che sta dietro alla realizzazione di un'idea. La bellezza ispira, nutre, fa bene», ha detto lo stilista Da domani sarà possibile visitare anche la collezione permanente, un excursus sulle creazioni di Armani dal 1980 a oggi, suddiviso secondo temi che hanno ispirato e che continuano a ispirare il suo lavoro creativo. Il Silos sarà aperto al pubblico il mercoledì e la domenica dalle 11 alle 19 e da giovedì a sabato dalle 11 alle 21. L'accesso sarà possibile con prenotazione obbligatoria nel fine settimana e nei festivi, entro il giorno che precede la visita. La prenotazione è consigliata per tutti gli altri giorni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 05:01

