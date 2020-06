Oggi Malpenssa rimette le ali. Tutto è pronto per la riapertura del Terminal 1, che era stato chiuso, come Linate, in conseguenza dell'epidemia di coronavirus.

In questi tre mesi è rimasto operativo solo il Terminal 2, i cui spazi sono diventati insufficienti con l'aumentare dei voli: nella settimana dal primo al 7 giugno i passeggeri sono stati infatti 22.396. E quindi da questa mattina ci sarà un passaggio di testimone. Chiuderà il secondo terminal e riaprirà il primo con oltre 150 voli previsti fra arrivi e partenze. Sono stati predisposti tutti i sistemi di sicurezza anti-Covid: sono stati posizionati 250 dispenser di gel, allestiti i termoscanner, messe le cinture sulle sedie dove nessuno deve sedersi per garantire il distanziamento. E sono stati predisposti dei percorsi a senso unico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 05:01

