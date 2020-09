LA REPLICA DELL'ASSESSORE REGIONALE STEFANO BOLOGNINI

«Dopo il crollo di pezzi di intonaco lunedì sera, l'area è stata fin da subito messa in sicurezza dai pompieri e dai tecnici di Aler e, proprio in queste ore, sono in corso i lavori di posa di reti di protezione». L'assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità di Regione Lombardia, Stefano Bolognini, ha replicato punto per punto alla denuncia del consigliere pentastellato Nicola Di Marco sul degrado delle case Aler di via Barbavara 6. L'assessore regionale ha anche spiegato anche che «Aler ha già in programma interventi di manutenzione straordinaria sull'edificio in questione» e che «la gara per l'appalto verrà pubblicata entro la fine di settembre. I lavori quindi inizieranno subito dopo l'assegnazione alla ditta appaltante» ha spiegato l'assessore. (G.Mig.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA