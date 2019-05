La Regione acquista 15 treni Hitachi: in servizio dal 2020

La Regione acquisterà altri 15 nuovi treni che vanno ad aggiungersi ai 161 già ordinati a Hitachi. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi.

«Grazie ai ribassi d'asta di due delle tre gare attraverso le quali abbiamo ordinato i 161 treni, abbiamo recuperato fondi che ci consentono di acquistarne altri 15 senza aumentare la spesa già preventivata», ha spiegato il governatore Attilio Fontana. «Fin dal mio insediamento - ha aggiunto - il servizio ferroviario è sempre stata una delle priorità alla quale lavorare. Così stiamo facendo e questo risultato è l'ennesima conferma che qualcosa sta finalmente cambiand per i pendolari».

I 15 nuovi treni acquistati dalla Regione, 10 modello Pop di Alstom a media distanza e 5 di modello Rock ad alta capacità di Hitachi, entreranno progressivamente in servizio a partire da novembre 2019, anticipando di circa 6 mesi il debutto della nuova flotta acquistata dalla Regione che era previsto per maggio 2020. «Trenord potrà disporre entro pochi mesi di materiale rotabile nuovo e all'avanguardia, proseguendo sulla strada dell'efficientamento del servizio che abbiamo iniziato con gli interventi del cambio orario invernale», ha concluso Fontana.

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA