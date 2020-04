Riaprire chiese e luoghi di culto per la celebrazione della messa, sempre rispettando le misure di distanziamento e le cautele sanitarie. Fuga in avanti della Regione dopo le proteste della Cei e del mondo cattolico in generale dopo l'ultimo dpcm di Conte che prolunga ancora il lockdown delle chiese. Ieri la Regione Lombardia ha diffuso una nota in cui annuncia l'avvio di un tavolo con prefettura, Comune e Arcidiocesi di Milano «per sostenere la possibilità di riaprire le chiese per le celebrazioni religiose in una cornice di massima sicurezza, all'insegna del distanziamento e dell'uso dei dispositivi di protezione». «L'auspicio è quello di giungere al più presto ad una soluzione condivisa che possa tenere conto tanto delle esigenze di cautela, quanto della necessità di tornare a garantire il diritto di culto ai cittadini».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 05:01

