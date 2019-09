La rassegna

La geografia si traccia anche con la musica. È questo lo scopo di Mito, il Festival che fino al 19 settembre sta mettendo in scena a Milano e Torino 128 concerti, di cui un terzo in periferia, molti gratuiti o a prezzo quasi simbolico. Musica che bisogna apprezzare dal vivo.

«Aprirsi a una esecuzione dal vivo è diverso che star seduto davanti all'ipad a vedere una serie tv. Serve a riabituarci a pensare ascoltando e a vivere insieme», spiega il direttore del Festival Nicola Campogrande. E dopo l'apertura strepitosa con Martha Argerich, Zubin Mehta e i cori, in programma oggi l'Orchestra del Teatro Regio di Torino diretta da Marin Alsop (nella foto) porta nella Mitteleuropa con un programma a base di Brahms.

Domani agli Arcimboldi la Filarmonica diretta da Myung-Whun Chung con il pianista Alexander Romanovsky offre un programma russo, tra Ciajkovskij e Rachmaninov. Da non perdere Path of Miracles, ispirato al cammino di Santiago di Compostela, brano di Joby Talbot in prima esecuzione italiana, venerdì a San Marco. Di nuove geografie si occuperà la Filarmonica di San Pietroburgo diretta da Juri Temirkanov il 14 settembre con la prima sinfonia di Mahler accostata a Larghetto for orchestra di James MacMillan (in prima italiana). (P.Pas.)

Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

