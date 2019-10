La rabbia per restare al comando

Alessio Agnelli

MILANO- «A Barcellona un'Inter coraggiosa, meritavamo di più. Ora testa alla Juve, per cercare di vincere». Orgoglio e rabbia, rimpianti e nuove consapevolezze. Nelle parole di Lautaro Martinez ai microfoni di Espn c'è tutta la gamma di emozioni provate dai nerazzurri di Conte contro Messi e compagni. Dall'esame Pulga, fallito solo al fotofinish in termini di risultato «per dettagli che dobbiamo migliorare» e per qualche errore di troppo di Skomina («anche l'arbitro c'ha messo del suo»), ma superato, a pieni voti e con elogi da ogni dove (stampa spagnola compresa), per abnegazione, prestazione offerta e personalità evidenziata. All'importante iniezione di autostima, che ne deriva e che andrà canalizzata nel derby d'Italia di domenica sera al Meazza contro sua maestà Ronaldo. In 4 giorni, al cospetto dei due re del calcio mondiale.

Ma con una differenza di peso per Lautaro e compagni in ottica Juve: Romelu Lukaku, preservato dalla sfida del Camp Nou per un leggero affaticamento al quadricipite, ma titolare certo contro i bianconeri e pronto alla sfida nella sfida con il fuoriclasse portoghese. Al suo fianco El Toro, ovviamente: «Ci prepareremo con grande determinazione. In serie A le abbiamo vinte tutte - ha proseguito l'argentino -, dobbiamo voltar pagina e pensare a prepararci bene per il match con la Juve, per cercare di vincere». Magari con un'altra rete del 22enne di Bahía Blanca, al primo centro in Champions in carriera al Camp Nou. E a 49 anni dalle ultime segnature nerazzurre, griffate Boninsegna e Bertini, in casa blaugrana. «Ma il mio gol va messo da parte- ha sottolineato Lautaro -. Dovevamo vincere e stavamo facendo molto bene, ma è finita con grande amarezza. Dovevamo concretizzare qualcuna delle occasioni che ci sono capitate. Messi è il miglior giocatore del mondo. È difficile battere il Barça quando Messi è in campo. Non puoi lasciargli un centimetro perché altrimenti la partita ti sfugge di mano. La Champions è una competizione dove si gioca tutto sui dettagli, dove non si può sbagliare nulla. E dobbiamo ricordarcelo per il futuro. Ma ora pensiamo alla Juve, un'altra grande rivale».

In una sfida dal sapore speciale anche per Beppe Marotta: «Si tratta di una partita top come quella col Barça - ha chiosato l'ad alla Rsi -. In questo momento siamo in testa in campionato, sarà una gara interlocutoria. Più che il risultato conta la prestazione contro un'altra squadra forte».

riproduzione riservata ®

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA