La puzza dell'incendio sulla città, è psicosi

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòI ciclisti pedalano con la mascherina, da City Life alla centralissima via Torino. Le mamme coprono il naso dei figli con le sciarpe. Le società sportive sconsigliano ai runner di correre all'aperto. Molte persone si tappano la bocca con il fazzoletto per proteggersi dalla puzza di gomma bruciata.Ieri a tre giorni dall'incendio al capannone abusivo di rifiuti di via Chiasserini, tra Quarto Oggiaro e Bovisasca, l'aria a Milano era ancora irrespirabile. Anche nei quartieri distanti dal rogo, come Giambellino, Pagano, Lotto, Solari, Duomo, Centrale, corso Concordia, si avvertiva una puzza maleodorante a seconda del vento. Una cappa che si è spostata nelle varie zone, non dando mai tregua e destando allarmismi. Il rischio di psicosi inizia infatti a serpeggiare tra i milanesi, nonostante l'Ats assicuri «che non c'è pericolo per la salute», ma si tratta solo di odore fastidioso e l'unica precauzione resta quella di «tenere le finestre chiuse»: molti cittadini sono però corsi in farmacia a fare scorta di mascherine e qualcuno ha acquistato dei colliri perché il fumo sprigionato dall'incendio provoca irritazione a occhi e gola. Probabile che la città, anche oggi e nei prossimi giorni, resti in ostaggio del fetore perché, secondo le previsioni dell'Arpa, «prevarranno condizioni di calma di vento». Quindi, la puzza ristagnerà, facendo crescere l'attenzione da parte delle istituzioni, infatti, è stata istituita una task force Regione-Comune. «Chiaro che l'odore c'è ha commentato l'assessore all'Ambiente Marco Granelli - e sappiamo anche che quando brucia la plastica si produce diossina, quindi meno tempo di esposizione c'è e meglio è». Del resto, in via Chiasserini le fiamme non sono del tutto spente, qua e là c'è ancora qualche focolaio e si usano anche una pinza e un maxi ventilatore per procedere alle operazioni sgombero e spegnimento. I tecnici dell'Arpa sono sul posto per monitorare la situazione: finora è stata esclusa la presenza degli inquinanti più velenosi e oggi, massimo domani, s'attendono i risultati della diossina.riproduzione riservata ®