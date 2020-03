LA PROTESTA CONTRO LE FABBRICHE APERTE

Adesioni dal 60 al 90% allo sciopero dei metalmeccanici nelle fabbriche della Lombardia. Un'altissma adesione- secondo i dati di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, - alla protesta contro l'apertura delle fabbriche non strategiche in piena emergenza coronavirus.

Si tratta, secondo i sindacati, di «numeri in linea con tutti i precedenti scioperi unitari, con una forbice che va dal 60% al 90% a seconda delle peculiarità delle varie province, considerato anche l'alto tasso di assenteismo, i lavoratori in smart working, le fermate e riduzioni produttive già concordate nelle scorse settimane dai delegati».

Una partecipazione che «dimostra il grande sostegno alle nostre richieste rispetto alla chiusura di tutte le attività produttive non essenziali», spiegano i sindacati dei metalmeccanici.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA