Genitori, insegnanti, educatori e studenti. In una piazza della Scala gremita la protesta ieri contro le misure (vaghe) del governo in vista del rientro in classe a settembre. «Siamo qui a ribadire che quella indicata dal governo non è scuola. Per noi si apre una mobilitazione nazionale, permanente sulla scuola». Mascherine sul viso e cartelloni sui quali campeggiano le scritte la scuola si cura non si chiude, nella scuola pubblica il 30% dei lavoratori e lavoratrici sono precari, più scuola oggi e meno disoccupazione domani e scuola pre-occupata, i manifestanti chiedono che la comunità scolastica riparta in presenza a settembre senza Dad, la didattica a distanza, strutturale. «La scuola indicata dal governo non è scuola», hanno ribadito gli organizzatori.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Giugno 2020, 05:01

