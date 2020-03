LA PROPOSTA

Medici, commessi, infermieri, autisti dei mezzi, taxi, forze dell'ordine. Tutti coloro che lavorano per la salute e la sicurezza sono da premiare con l'Ambrogino d'oro. Lo dice il sindaco Giuseppe Sala, che per la prima volta vuole suggerire al consiglio comunale chi premiare. «Penso che sarebbe molto bello e giusto premiare con gli Ambrogini 2020 alcuni rappresentanti di quelle categorie che stanno lavorando per noi e che sono sconosciuti. Chi lavora in ospedale, chi in un supermercato, chi tiene aperta una panetteria, una macelleria, chi fa parte delle forze dell'ordine, chi guida un tir o un mezzo pubblico, chi si occupa di informazione o tiene aperta una edicola, chi si occupa di pulizie o di manutenzione, chi fa il tassista, le categorie sono tante». «Se avete voglia scrivetemi su Facebook o Instagram e ditemi cosa ne pensate di questa idea o datemi altri suggerimenti», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 05:01

