La proiezione di 47 film, e poi presentazioni, tavole rotonde, ma anche laboratori del gusto e degustazioni. Sono gli ingredienti dell'8ª edizione di Food Film Fest, il festival internazionale che coniuga cinema e cibo, dal 25 al 29 agosto in piazza Mascheroni, a Bergamo Alta.

La manifestazione si ispirerà quest'anno alla pellicola Pane, amore e fantasia di Luigi Comencini, richiamando lo spirito che fu dell'Italia del dopoguerra, teso a recuperare e a riscoprire i valori tradizionali. Il pane, infatti, sarà il grande protagonista dell'evento, che negli anni scorsi ha registrato 50.000 presenze catturando l'attenzione e l'interesse anche di molti stranieri. I film narrano il tema food in ogni angolo del mondo e con diverse sfaccettature. Tutti gli appuntamenti, accessibili gratuitamente, saranno anche trasmessi in streaming sulla piattaforma dell'evento.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

