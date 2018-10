Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La procura ha chiesto il rinvio a giudizio di Alessandro Garlaschi, il tranviere di 39 anni accusato di avere ucciso lo scorso febbraio la 19enne Jessica Valentina Faoro nel suo appartamento di via Brioschi.L'udienza preliminare a carico dell'uomo, a cui sono stati contestati l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi e il vilipendio di cadavere, sarà il prossimo 7 novembre davanti al gup. Il suo difensore, Francesca Santini, ha annunciato che chiederà il rito abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna, condizionato a una perizia psichiatrica.Stando alle indagini coordinate dal pm Cristiana Roveda, la giovane è stata uccisa con 85 coltellate e Garlaschi le avrebbe anche bruciato una parte del tronco in modo da cauterizzare una ferita ed evitare la fuoriuscita di un organo.L'imputato ha affermato di ricordare solo di aver colpito Jessica - ospite a casa sua - con tre coltellate leggere dopo un litigio in cui la ragazza gli aveva gridato «tu mi stai troppo addosso».