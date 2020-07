La Procura ha chiesto il processo per 9 tra manager, dipendenti e tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, tra cui l'ad Maurizio Gentile, e anche per la stessa società, indagati nell'inchiesta sul disastro ferroviario di Pioltello. Nell'incidente, il 25 gennaio 2018, tre persone morirono e diverse decine rimasero ferite. I reati contestati dai pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti sono, a vario titolo, disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Stralciata, invece, la posizione, in vista della richiesta di archiviazione, di due dirigenti di Trenond e della società, ma anche di Amedeo Gargiulo, all'epoca direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e di un suo vice di allora. I dirigenti di Rfi, in particolare, non avrebbero messo «a disposizione dei lavoratori di Trenord srl e di tutti i viaggiatori dei treni» di quella linea «attrezzature idonee ai fini della sicurezza», senza garantire così «che l'infrastruttura fosse mantenuta in buono stato di efficienza per la sicura circolazione».

