La Procura generale ha dato parere negativo all'istanza di scarcerazione presentata dai difensori di Cecilia Marogna, la manager coinvolta nell'indagine vaticana sull'ex numero due della Segreteria di Stato, il cardinale Angelo Becciu, arrestata il 13 ottobre a Milano su mandato dell'autorità giudiziaria della Città del Vaticano. La donna, 39 anni, cagliaritana, era presente nell'udienza a porte chiuse. I giudici avranno cinque giorni di tempo per decidere. È la permanenza del pericolo di fuga, da quanto si è saputo, uno dei motivi su cui si fonda il parere negativo della Procura. Il difensore Fabio Federico invece ha contestato «alla radice» l'arresto poiché secondo l'articolo 22 dei Patti Lateranensi, Cecilia Marogna «non poteva essere arrestata dato che l'accordo tra Italia e Vaticano consente l'estradizione dal Vaticano all'Italia, ma non quella dall'Italia al Vaticano». La Procura generale ha fatto presente che il Vaticano ha integrato e precisato le imputazioni a carico della donna, chiarendo che è accusata non solo di appropriazione indebita aggravata ma anche di peculato.

La 39enne si è sempre definita un'esperta in relazioni diplomatiche che era in grado, sempre a suo dire, di tutelare la Santa Sede in contesti difficili come in Africa e Medio Oriente.



