LA PROCURA FIGC APRE UN FASCICOLO SUL DIFENSORE

Il nervosismo fa brutti scherzi. E contro il Napoli è successo di tutto. Dentro e fuori dal rettangolo di gioco. In campo con le due giornate di squalifica a Rebic (Casa Milan sta cercando di capire se esistono gli estremi per fare ricorso e dimezzare la punizione), più diecimila euro di multa a Gigio Donnarumma per essersela presa con mezza panchina azzurra.

Ma anche fuori, il giorno dopo, con un'infelice stories sul profilo Instagram di Theo Hernandez, indirizzata nei confronti del direttore di gara Pasqua, colpevole secondo l'esterno rossonero di non avergli fischiato un calcio di rigore in pieno recupero dopo averlo visionato al Var. Un gesto su cui ora la Procura della Figc ha deciso di aprire un fascicolo e indagare. Nel post di Theo, che ha fatto in tempo di diventare virale prima di essere eliminato, sotto la foto dell'arbitro quattro emoticon con il vomito. Un gesto che la Procura federale potrebbe punire con il deferimento e una squalifica.

