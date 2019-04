La Procura federale chiude l'inchiesta su Bakayoko e Kessie

Massimo Sarti

MILANO - Il Var allarga gli orizzonti italiani e conquista la serie B, a partire dai playoff e playout di questa stagione, per poi vivere una fase sperimentale dal prossimo campionato. «Dobbiamo aspettare ancora l'IFAB, ma siamo molto soddisfatti», ha detto il presidente della Lega cadetta Mauro Balata, a margine del Consiglio Federale tenutosi ieri in via Allegri a Roma.

L'ad della Lega di A, Luigi De Siervo, ha poi voluto tranquillizzare il ct azzurro Roberto Mancini sulla fine del torneo 2019-20, che anticiperà Euro2020, prevista per domenica 24 maggio: «Non avrà alcuno svantaggio rispetto ai suoi competitor. L'attività in tutta Europa, o con i campionati o con le coppe nazionali, terminerà in quella data». Roma e Lazio dovrebbero giocare entrambe in trasferta l'ultima giornata, per consegnare l'Olimpico all'Uefa entro il 18 maggio in vista della gara inaugurale dell'Europeo itinerante.

Il presidente Gabriele Gravina si è soffermato sulle parole del sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti, che in un'intervista aveva inserito il calcio tra le discipline «che meritano una cura maggiore, perché sono malate». Ha replicato il numero uno della Figc: «Il calcio è in grado di generare anticorpi importanti. Gli episodi non belli li censuriamo, non mi sembra che il calcio sia in condizioni di dover subire un processo di eutanasia». Ed a proposito di fatti non considerati positivi, il presidente dell'Aic Damiano Tommasi sì è espresso tramite una nota in maniera severa nei confronti dei milanisti Kessie e Bakayoko, per il gesto della maglia di Acerbi mostrata alla curva, definito «tanto incomprensibile quanto deprimente». Intanto la Procura federale ha già comunicato al club rossonero la chiusura dell'indagine sul caso dei due centrocampisti.

