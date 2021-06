La Procura è al lavoro per cercare di identificare altre possibili vittime di Antonio Di Fazio, l'imprenditore del settore farmaceutico accusato di aver narcotizzato e violentato una studentessa di 21 anni. L'uomo al momento è indagato per i presunti abusi su tre ragazze.

Le indagini, condotte dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, si concentrano sulle decine di immagini contenute nel telefono e nel pc dell'imprenditore che ritraggono giovani donne che potrebbero essere state vittime delle sue violenze. Ieri è stata perquisita la casa del manager per la seconda volta, alla ricerca di indumenti, anche intimi, delle presunte vittime di abusi. L'ipotesi di inquirenti e investigatori è che il 50enne li abbia sottratti alle giovani donne che in questi giorni hanno testimoniato e raccontato questo dettaglio. Al momento Di Fazio risulta essere l'unico indagato, mentre la sua difesa non ha presentato istanza per la scarcerazione. Intanto Guido Magnisi, il legale della sorella del manager, Maria Rosa Di Fazio, sottolinea che la donna, oncologa, è estranea a qualsiasi accusa e «non è indagata».

