La Procura di Brescia ha disposto il giudizio immediato per Patrick Kassen e Christian Teismann, 52 anni, i due tedeschi che il 19 giugno a bordo del loro motoscafo Riva hanno travolto il gozzo fermo sul Lago di Garda a San Felice su cui c'erano Umberto Garzarella, 37 anni, e Greta Nedrotti, 25. L'udienza è stata fissata per il 10 novembre. Omicidio colposo, naufragio e omissione di soccorso sono le accuse a carico dei due tedeschi. Nello schianto Garzarella morì sul colpo e la Negrotti per annegamento. I due turisti erano ubriachi e dopo l'impatto non si erano fermati. «Pensavamo di aver colpito un ramo» hanno detto. Patrick Kassen ha ammesso di guidare. Se ne tornarono a casa il 20, ma solo Kassen è rientrato e si consegnato alla giustizia. Ora è ai domiciliari. Teismann è manager in una azienda leader nella produzione di pc.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 05:01

