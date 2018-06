La Primavera dell'Inter in finale scudetto: Zaniolo manda ko la Juve

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - La storia non cambia. L'Inter raggiunge la Fiorentina nella finale scudetto Primavera, sabato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Come nello scorso campionato e come l'ultima finale del Viareggio. Sempre nerazzurri contro viola, e sempre con vittoria di Stefano Vecchi su Emiliano Bigica.Il piccolo derby d'Italia di semifinale, al Ricci di Sassuolo, ha visto prevalere l'Inter per 1-0 su una Juventus data in gran forma, ma costretta ad ammainare bandiera bianca. Decisivo al 49' un gol di testa, il quattordicesimo stagionale, di Nicolò Zaniolo. Il figlio d'arte (il padre Igor è stato un attaccante, ex di Cosenza, Messina, Salernitana e Genoa) avrebbe potuto disputare questo match dall'altra parte della barricata: «Potevo andare alla Juve, ma adesso conta solo l'Inter. Non voglio parlare del gol, voglio parlare della prestazione della squadra. Abbiamo lavorato tanto e ora vogliamo prenderci questo scudetto». Sarebbe per Vecchi il sesto titolo sulla panchina dell'Inter Primavera: «In caso di successo batteremmo qualche record. Questa finale è il coronamento di una stagione importante. C'è un ottimo materiale umano».