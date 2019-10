La prima volta del derby al femminile

Massimo Sarti

MILANO È ancora fresco il derby della Madonnina dello scorso 21 settembre. La vittoria 0-2 a San Siro dell'Inter in casa del Milan. Ma domenica i colori rossoneri potranno cercare la rivincita al femminile. Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, andrà in scena infatti (calcio d'inizio ore 15, diretta Sky), il primo derby meneghino in rosa di sempre in serie A. Sarà la matricola Inter a ospitare il Milan nel match clou della terza giornata di campionato. C'è un precedente nell'ultima Coppa Italia, con successo del Diavolo 5-3 negli ottavi.

Non ce ne vogliano le rossonere, visto che di solito nelle stracittadine c'è il giochino mediatico di scappare dal ruolo di favorito. Ma sulla carta il più accreditato appare proprio il Milan, in testa a punteggio pieno (insieme alle tricolori, pure al femminile, della Juventus) dopo lo 0-3 dell'esordio a domicilio della Roma e il 4-1 sull'Orobica al Brianteo di Monza . Dove l'ex patron Silvio Berlusconi e l'ex ad Adriano Galliani stanno cercando di riportare in alto la società brianzola. Suggestivi incroci. Già due reti per la capitana Valentina Giacinti (foto), marcatrice regina degli ultimi due tornei con 21 centri a stagione e una delle protagoniste in azzurro dello splendido Mondiale della scorsa estate in Francia, che ha posto il calcio femminile sotto i riflettori del grandissimo pubblico. Ma ha rischiato di essere a punteggio pieno anche la neopromossa Inter, raggiunta al debutto sul 2-2 al 94' a Solbiate Arno dal Verona e poi vittoriosa 0-1 ad Empoli grazie ad un rigore di Gloria Marinelli, 26 reti nella scorsa trionfale promozione dalla B alla A e fresca di esordio in Nazionale nello 0-2 di Malta, gara valida per le qualificazioni agli Europei del 2021. Il simbolo della squadra resta Regina Baresi, figlia di Giuseppe e nipote di Franco, che da 16 anni gioca a calcio con la griffe nerazzurra.

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

