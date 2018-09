La prima campanella senza 3000 studenti

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiMeno bambini e scuole più vuote: diminuiscono gli studenti in Lombardia, ma il calo nel numero complessivo dei ragazzi fra i banchi è in parte compensato dall'aumento degli alunni stranieri.La fotografia che riflette l'andamento demografico della regione è contenuta nei dati dell'Ufficio scolastico regionale. Ieri è suonata la prima campanella per 1.188.580 iscritti nei diversi istituti lombardi, in diminuzione (-0,27%) rispetto all'anno scolastico 2017-2018, quando erano invece 1.191.757. A conti fatti, quindi un calo di oltre tremila studenti in un anno. Andamento opposto, e dunque segno positivo, per il dato riguardante gli alunni stranieri: per quanto riguarda i nuovi ingressi nelle classi delle prime elementari quest'anno sono infatti 5539 in tutta la Lombardia - lo scorso anno erano 5149 - mentre in totale sono 192.952. E così è anche a Milano con 79.070 alunni stranieri, contro i 75.643 dello scorso anno, dei quali 2815 primi ingressi. È la conferma di un processo iniziato già da qualche anno e che va verso una scuola sempre più multietnca, di pari passo con il cambiamento demografico e sociale della Lombardia. «La scuola lombarda è accogliente, inclusiva, aperta al mondo», ha sottolineato il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Delia Campanelli.Altro capitolo, la dispersione scolastica. Secondo l'Istat, il fenomeno nella regione è meno forte rispetto altrove, anche se di poco: 12,7%, oltre un punto sotto la media nazionale che è invece del 13,8%. In riferimento agli anni scolastici 2015-16 e 2016-17 l'Anagrafe nazionale degli studenti ha rilevato un dato di abbandono scolastico complessivo nella scuola secondaria di secondo grado del 4%, pari a 15.438 alunni. Per quanto riguarda infine gli insegnanti che ancora mancano all'appello l'Ufficio scolastico regionale ieri ha chiarito che gli incarichi ancora da assegnare, al momento coperti comunque da supplenti, sono circa 3500 a Milano e circa ottomila in tutta la Lombardia. «La situazione si chiuderà a brevissimo ha rassicurato Campanelli - è questione di ore. La situazione dal punto di vista qualitativo è come gli altri anni».riproduzione riservata ®