La Powervolley Milano ha salutato il ritorno del pubblico (anche se con il limite di 700 spettatori) all'Allianz Cloud con un netto successo nella prima giornata di Superlega. Dietro al 3-0 sulla Top Volley Cisterna c'è stata soprattutto una grande rimonta nel secondo set degli uomini di Roberto Piazza, che hanno impedito agli avversari di rientrare in gara. Alla fine i punteggi dei set sono stati 25-20, 26-24 e 25-20. Il miglior realizzatore per l'Allianz è stato Stephen Maar, con 18 punti. «Anche grazie a chi è entrato dalla panchina siamo riusciti a vincere», ha detto il canadese, MVP del match.

Esordio con il botto anche per il Vero Volley Monza, che ha espugnato il PalaPanini di Modena battendo 1-3 la Leo Shoes di Andrea Giani. Parziali: 20-25, 25-23, 23-25, 22-25.(M.Sar.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 05:01

