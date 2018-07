Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La polizia ha sgomberato un appartamento in via Cherasco 2, in zona Niguarda, occupato dalla 48enne Anna Cardinale, molto nota alle forze dell'ordine per il racket degli alloggi abusivi che gestiva con la madre, la 66enne Giovanna Pesco. Non a caso erano conosciute come le signore Gabetti per la loro capacità, dimostrata in passato, di trovare un appartamento Aler in pochissimo tempo facendosi pagare migliaia di euro.Le due sono state arrestate nel 2009 nell'ambito di un'operazione della squadra mobile e successivamente condannate a 3 anni e 4 mesi (la madre) e a 2 anni (la figlia). Le indagini del tempo hanno svelato che grazie alle intimidazioni e a una fitta rete di contatti, erano diventate un punto di riferimento in grado di risolvere in tempi record qualsiasi problema abitativo.La Cardinale viveva con i figli di 17 e 31 anni al terzo piano di via Cherasco. Aveva già occupato nel 2017 un appartamento nello stesso stabile e il 28 agosto 2017 venne sgomberata assieme ai due figli che rifiutarono la proposta di sistemazione abitativa. A metà settembre, la donna occupò con i figli l'attuale abitazione per cui venne denunciata assieme al figlio maggiorenne.L'intervento degli agenti si è sviluppato anche nei sotterranei delle cosiddette case rosse, dove sono stati aperti 150 box in via Val Maira: in 65 di questi c'erano vetture e moto risultate rubate. Il bilancio compressivo è di 43 persone controllate (di cui 5 straniere e 16 con precedenti), 36 veicoli controllati (di cui 21 risultati rubati), 5 auto sottoposte a sequestro penale, 13 moto rubate, 22 bici rubate. (S.Gar.)riproduzione riservata ®