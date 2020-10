Non si placa la polemica vaccini antinfluenzali in Lombardia, tra la procura che apre inchieste e le ditte farmaceutiche che non hanno l'autorizazione Aifa. Una delle ditte che si è aggiudicata parte dell'ultima gara, la cinese LifèOn, infatti non ha l'autorizzazione dell'Agenzia nazionale del farmaco (Aifa), e quindi non potrà vendere i suoi vaccini né in Lombardia, né in nessun'altra regione italiana. Quindi non solo la Procura ha aperto un'indagine conoscitiva sul prezzo superiore rispetto a quello di mercato, con un fascicolo al momento senza indagati né titolo di reato, ma quella commessa arriverà in ogni caso con un numero minore di test antinfluenzali visto che, dei 500mila acquistati, i 100mila prodotti dalla LifèOn non potranno arrivare.

