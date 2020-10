LA POLEMICA

Le dosi di vaccino influenzale arriveranno ai medici di famiglia lombardi, anche se non si sa ancora quando. A spiegarlo è Paola Pedrini, segretario di Fimmg (Federazione italiana medici medicina generale) Lombardia. «I vaccini inizieranno ad essere somministrati prima nei centri vaccinali delle Ats - precisa - e poi partiranno i medici di famiglia, anche se noi siamo la parte preponderante di chi fa le vaccinazioni». Sulle dosi ordinate, continua Pedrini, «i calcoli vengono fatti sui quantitativi ordinati negli anni scorsi, basati sul numero di pazienti anziani e fragili che abbiamo. Il numero è già predefinito, ma i vaccini li ritireremo in farmacia in due tornate». Secondo Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, «la campagna vaccinale dai medici di base lombardi non inizierà prima di fine ottobre. Questa settimana sarà decisiva per conoscere i tempi sull'arrivo del vaccino, anche nelle farmacie».

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 05:01

