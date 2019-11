LA POLEMICA

La ex Stalingrado d'Italia dice no a Liliana Segre. Martedì sera il Consiglio comunale di Sesto San Giovanni, città medaglia d'oro della Resistenza, ha bocciato la proposta - avanzata dal Movimento 5 Stelle e accolta da tutta l'opposizione - di dare la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre: «Non ha a che fare con la storia della nostra città», le motivazioni della maggioranza.

Esplode una nuova polemica, dopo il caso di Biella, che ha negato la cittadinanza onoraria alla Segre concedendola invece a Ezio Greggio (che l'ha rifiutata proprio per rispetto nei confronti della senatrice).

Ieri il sindaco di Sesto Roberto Di Stefano, eletto con una maggioranza di centrodestra, ha respinto al mittente le accuse: «Alla senatrice Segre va tutta la nostra solidarietà per gli insulti ricevuti sul web, ma è inconcepibile che venga usata dall'opposizione per strumentalizzazioni puramente politiche: ecco perché abbiamo bocciato la mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria».

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

