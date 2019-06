LA POLEMICA

Sala e Salvini riescono a battibeccare pure sulla festa per i 50 anni della Curva Nord dell'Inter, prevista per il prossimo 30 giugno. Il tema del contendere è la location dell'evento chiesta dai tifosi nerazzurri: i giardini Montanelli, prima concessi dal Comune e poi negati perché «l'iniziativa è incompatibile con la funzione del parco e potenzialmente pericolosa per l'ordine pubblico». A riaprire la partita ci ha pensato il ministro dell'Intrno, tifoso militante del Milan, che, a sorpresa, ha smentito Palazzo Marino dicendo che «il Viminale è certo di poter garantire l'ordine pubblico, anche perché non ci risultano problemi in questo senso». La risposta del sindaco Sala non si è fatta attendere: «Se Salvini, attraverso il ministero, vuole prendersi la gestione diretta dell'evento» per i 50 anni della curva nord dell'Inter «diamo la nostra disponibilità a concedere lo spazio» ha scritto su Facebook.

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

