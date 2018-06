LA PERIZIA

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prenderanno il via il prossimo 3 luglio gli accertamenti irripetibili sul giunto del binario collocato nel cosiddetto punto zero del deragliamento dl convoglio Trenord a Pioltello, che lo scorso 25 gennaio causò tre vittime 50 feriti.Agli accertamenti, che dovrebbero durare 3 o 4 giorni, parteciperanno gli esperti nominati dai pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti e dalle difese degli indagati, due manager e quattro tecnici di Rfi e due manager di Trenord, oltre alle due società, e prevedono un serie di attività tra le quali misurazioni e ispezioni visive. L'accertamento ha anche lo scopo di individuare chi abbia costruito (se Rete ferroviaria italiana o una ditta esterna) il giunto. Le analisi poi dovrebbero essere estese anche alla cosiddetta tavoletta di legno» collocato sotto la rotaia per valutare se sia stato o no una concausa del deragliamento.