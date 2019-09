La passerella è plastic free

Paola Pastorini

Le passerelle sono al verde. Oggi parte la Fashion Week, la settimana che fino a lunedì racconterà attraverso sfilate e presentazioni come si vestirà la donna nell'estate 2020 secondo gli stilisti di grido.

La frenesia è al massimo e i ritocchi stanno finendo. L'impronta di questa edizione è più che mai nel segno del rispetto per l'ambiente e dei giovani talenti. Non solo. Per la prima volta le griffe hanno deciso di accordarsi sulla rotazione dei giorni, per evitare il grande assembramento nel weekend (quando ospiti e stranieri arrivano) e lasciare il vuoto nei primi e negli ultimi giorni di passerella. E così, dopo l'anteprima di oggi con la sfilata di benetton e di Gilberto Calzolari, il taglio del nastro domani lo farà Prada, per la prima volta di mercoledì. A chiudere sarà Gucci domenica 22 settembre. «Questa è la settimana della moda più sostenibile al mondo, plastic free e inclusiva», sottolinea il presidente di Camera moda Carlo Capasa. E la bandiera di questo rispetto per lavoro e natura è con la serata dei Green Carpet, gli Oscar della moda che si consegneranno domenic alla Scala. Giunti alla terza edizione, premieranno le case di moda, le aziende e gli stilisti che si sono distinti per rispetto all'ambiente. Attesi ospiti super vip dal mondo della moda e dello spettacolo.

Sono 58 le sfilate, 110 le presentazioni e 31 eventi. Ad aprire nel segno dei giovani talenti l'inaugurazione del Fashion Hub con la presentazione, supportata da CNMI Fashion Trust, di Gilberto Calzolari, vincitore del Franca Sozzani GCC Award for Best Emerging Designer 2018. Sempre grazie al supporto di Camera moda sfilano Tiziano guardini (vincitore del primo Green Award per emergenti), Marco Rambaldi e Act n.1. Tra i nuovi arrivi a Milano il duo inglese Per Pilotto, Boss, Drome e Shuting Qiu. E poi i soliti noti, da Missoni a Gucci, da Versace a Armani. La festa comincia.

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

