LA PARTITA SPECIALE

TORINO - L'attesa è quasi finita. La sceneggiatura del campionato si avvia verso la scena-madre del ritorno a Napoli di Sarri, l'ultimo core ngrato. Dopo aver saltato l'andata per colpa della polmonite, il Comandante ha già acceso i riflettori sul big match del San Paolo: Dal punto di vista materiale, Napoli-Juve mette tre punti in palio come al solito così Sarri -. Dal punto di vista emotivo mio, invece, arriva una partita particolare. Perché il mio rapporto con Napoli, soprattutto con la città, è stato molto forte. Del suo ritorno da nemico nello stadio di Fuorigrotta si parlò già nel giorno della presentazione di Sarri allo Stadium: Gli applausi o i fischi saranno comunque una dimostrazione di amore.

La partita più sentita dell'anno, all'ombra del Vesuvio, è ancora più importante del solito. Perché oltre alla voglia di riscatto della banda di Gattuso c'è il desiderio di rivalsa di un'intera città su Sarri. Che alza la guardia: Affrontiamo una formazione forte, con giocatori tecnicamente validissimi. Ci attende una sfida tremendamente dura. Anche Pjanic non si fida di quello che dice la classifica: Il Napoli viene da un momento difficile ma ha tanta qualità e un allenatore preparato come Gattuso. Noi però non molliamo niente: vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni.

La Juve non potrà contare su Danilo, bloccato per venti giorni da una lesione di basso grado alla coscia destra. Con De Sciglio ancora out, in corsia ci saranno Cuadrado e Alex Sandro mentre davanti al rientrante Szczesny agiranno Bonucci e De Ligt. A centrocampo Bentancur, Pjanic e uno tra Matuidi e Rabiot, con Ramsey in vantaggio su Higuain per agire alle spalle di Cristiano Ronaldo e Dybala.

Dal campo al mercato. Raiola spinge Pogba lontano da Manchester: In estate avremo bisogno di vedere se Paul sarà ancora nei piani dello United e viceversa. La Juve è in pole per il Polpo, nonché più vicina alla cessione di Emre Can. Il tedesco è un obiettivo del Borussia Dortmund, la cui prima offerta (al ribasso) è di 18 milioni. Giorni decisivi infine per Pjaca al Cagiari: prestito oneroso di 18 mesi, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

