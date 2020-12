Sono dieci e sono comparsi nei bagni di tutte le sedi della Statale. E l'Ateneo diventa così la prima università italiana ad aver installato «distributori di assorbenti a prezzo calmierato», venti centesimi a pezzo. Lo hanno annunciato su facebook le ragazze e i ragazzi di UniSì, la lista di rappresentanza studentesca che tanto si è battuta per ottenere questa novità. «Dopo un anno e 9 mesi dalla prima proposta che UniSì ha fatto in Cda la nostra promessa è realtà», sottolineano. «È un primo passo per un welfare studentesco che abbia come priorità anche la parità di genere nei luoghi della conoscenza».

I distributori sono stati posizionati nei bagni di via Festa del Perdono, Città Studi, piazza Sant'Alessandro e via del Conservatorio. Oltre agli assorbenti, vendono spazzolini, dentifrici, salviette e copriwater.



