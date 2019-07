Uno spazio dedicato alle mamme, ai papà e ai loro bambini a Palazzo Marino. È stato aperto ieri nella casa dei milanesi uno spazio Happy Popping, dove i genitori potranno cambiare i pannolini dei loro bambini, grazie ad un fasciatoio, e le mamme potranno allattare i piccoli su una poltrona. Tutti potranno accedere allo spazio, lavoratori del Comune e cittadini, così come avviene negli altri Happy Popping della città inaugurati nei mesi scorsi, ad esempio nella sede dell'anagrafe centrale di via Larga, all'assessorato delle Politiche sociali, nelle biblioteche, nelle farmacie convenzionate e a Palazzo Reale. Sono in tutto 25 gli Happy Popping cittadini, tra cui alcuni esercizi commerciali, e l'obiettivo del Comune è «allargare questa rete - come ha commentato l'assessore Tajani - raggiungendo ad esempio ogni sede comunale in città che ha degli spazi idonei».

Giovedì 25 Luglio 2019, 05:01

