La notte scorsa dopo la mezzanotte un 17enne è stato aggredito con una bottiglia di vetro rotta vicino a via Pagano, zona Arco della Pace, da un gruppo di coetanei, nordafricani, alcuni dei quali visibilmente ubriachi. Il 17enne, con l'amico che era con lui, è scappato in piazzale Cadorna dove ha chiamato la polizia e ha raccontato l'accaduto, spiegando che probabilmente i suoi assalitori lo volevano rapinare. Qui è intervenuta anche l'ambulanza portando il ragazzo al Fatebenefratelli in codice giallo, con ferite al volto, al sopracciglio e all'orecchio. Secondo quanto hanno riferito agli agenti, potrebbe essersi tratto di una tentata rapina.

È un altro caso di aggressioni e risse nelle notti milanesi che da settimane stanno preoccupando i residenti dei quartieri, sia quelli della cosiddetta movida sia quelli residenti in zone più periferiche. È di una settimana fa la rissa all'alba in piazza XXIV Maggio tra un gruppo di stranieri che ha provocato l'intervento delle forze dell'ordine, mentre martedì la polizia ha effettuato 8 perquisizioni e un arresto in seguito a diverse risse tra il 5 e il 6 giugno sui Navigli e in centro, in piazza Mercanti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA