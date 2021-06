La notte magica di Manuel: «Siamo un gruppo fantastico»

Fabrizio Ponciroli

Nel post match di Italia-Svizzera è tanta la soddisfazione tra gli azzurri. «Sono veramente felice e orgoglioso di questa partita. Faccio parte di un gruppo fantastico», le parole dell'MVP del match Locatelli. Il centrocampista azzurro racconta la sua doppietta: «Il primo è stato bellissimo, un'azione davvero bella. La dedica va alla mia fidanzata e ai miei genitori. Il secondo gol lo dedico invece a tutti gli italiani che stanno soffrendo e che hanno sofferto. In questo momento voglio godermi l'Europeo e stare con i piedi per terra».

Se la gode anche Berardi, decisivo nell'azione che ha sbloccato la partita: «Devo dire che io e Manu (Locatelli, ndr) ci conosciamo bene. È stato bravo a darmi la palla e poi andare a concludere l'azione. Sono contento per lui, ha fatto una grande partita- spiega l'attaccante azzurro - Siamo un gruppo fantastico. Abbiamo portato a casa tre punti fondamentali». Lo sguardo è già alla prossima sfida con il Galles: «Noi cerchiamo di dare il 100% in ogni partita. Ora cercheremo di vincere anche la prossima».

Sulla grande qualità in attacco della Nazionale, Berardi spiega: «Davanti siamo in tanti, tutti attaccanti molto forti. Chi gioca fa bene». Grande impatto anche da parte di Acerbi, entrato al posto di Chiellini: «Sono entrato senza riscaldamento. Dove possiamo arrivare? Magari ci sono delle squadre più attrezzate ma sognare non costa nulla». Convinto Barella: «In campo si vede che il gruppo ha voglia di vincere. C'è entusiasmo. Tutti mettono le proprie potenzialità al servizio della squadra. Ora sotto con il Galles. Giocheremo per vincere».

Giovedì 17 Giugno 2021

