La notte di tamburi e nuovi suoni

Loro hanno in curriculum 1700 concerti in 70 Paesi, un repertorio di 350 opere e uno strumentario di oltre 500 elementi. Son Les Percussions de Strasbourg sei percussionisti che esplorano la musica contemporanea. Oggi e domani sotto le Torri di Kiefer dell'Hanga Bicocca nell'ambito del Festival Milano Musica propongono un'esperienza immersiva nel suono. Eseguono Persephassa di Yannis Xenakis (eseguito per la prima volta al Festival di Persepoli, 1969) con anche sirene, maracas e piatti e gong. E la prima esecuzione assoluta di Kore di Carmine Emanuele Cella, inno a Persefone dea delle forze che stanno sotto la Terra. «Kore cerca di definire un nuovo paradigma di ascolto in cui lo spazio diventa attore principale e in cui gli ascoltatori sono immersi in un unico strumento globale suonato collettivamente dai musicisti», spiega Cella.

Il 9 e 10 dicembre. Via Chiese, 2. Ore 20.30 - 10 euro. (P.Pas.)

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

