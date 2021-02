LA NOTTE DEI GIGANTI

Timothy Ormezzano

A voi due. Ronaldo sfida Lukaku. Ed è il meglio o quasi che i campionati europei possano offrire, insieme al duello tra Lewandowski e Haaland in Bayern Monaco-Borussia Dortmund. I due giganti di Juve e Inter avrebbero potuto giocare insieme in bianconero, se nell'estate del 2019 il Manchester United e la Signora avessero concluso lo scambio abbozzato tra Big Rom e Dybala. Il fenomeno portoghese ha sin qui fatto meglio del rivale, visto che si presenta alla semifinale di ritorno di Coppa Italia di questa sera allo Stadium (andata 1-2 per i bianconeri) con 23 gol in 24 partite stagionali (3 in più di Lukaku). Se il nerazzurro non ha mai segnato alla Signora, CR7 ha già fatto male all'Inter 4 volte, contando ovviamente anche la doppietta di una settimana fa al Meazza, quando Romelu era squalificato. «Attenzione a Lukaku e Hakimi, assenti nella gara di andata avverte Pirlo -. Sono elementi fondamentali per il gioco dell'Inter».

Ronaldo sfida Lukaku e intanto insegue Sivori. Il portoghese vuole essere il più veloce bianconero a raggiungere la tripla cifra. La rete segnata sabato alla Roma lo ha portato a quota 88 in 113 partite. Per superare El Cabezon, 100 reti nelle sue prime 124 apparizioni con la Juve, Cristiano deve segnare altri 12 gol nelle prossime 10 presenze. Tanti, sì, ma l'impresa non è impossibile.

A supporto di CR7 giocherà Kulusevski, anche perché Morata (problemi gastrointestinali) non è al meglio come Arthur (febbre). Davanti a Buffon ci saranno Cuadrado, De Ligt, Demiral e Danilo. A centrocampo Bentancur e Rabiot, con Chiesa e McKennie sugli esterni. «Non pensiamo alla vittoria dell'andata, azzeriamo tutto, giochiamo come se fosse una finale ordina Pirlo -. Ripartiamo con l'atteggiamento di una squadra aggressiva che sa quello che vuole». Poi, a ribadire l'importanza della posta in palio: «La finale di Coppa Italia è da centrare a tutti i costi conclude Pirlo -. Sarà una partita difficile, una battaglia. Ma siamo pronti per affrontarla al meglio». Se Lukaku è il nemico numero uno, la Juve dovrà anche fare attenzione al pericolo giallo. Sono ben dieci i bianconeri diffidati, che in caso di ammonizione salterebbero l'eventuale finale. Compreso lui, Ronaldo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA