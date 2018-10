LA NOTTE DEGLI INCENDI

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoGli uomini con i respiratori entrano ed escono dalle volute di fumo e si alternano ai manicotti. Il loro comandante Dante Pellicano sa che l'operazione è lunga e difficile: «È un grande lavoro, ci sono tantissime squadre sul posto, ma andremo avanti per giorni, non per ore». E si associa al Comune nell'appello ai cittadini di Quarto Oggiaro e della Bovisasca, i due quartieri che ieri hanno vissuto l'inferno sulle loro case: «Ancora non è chiaro quali siano i materiali che stanno bruciando, aspettiamo le analisi dell'Arpa, ma intanto raccomandiamo di tenere le finestre chiuse, non guasta».La Terra lombarda dei Fuochi sembrava una cosa da siti di campagna. Invece oggi è qui, tra i palazzoni di quartieri popolosissimi. Le fiamme sono divampate lunedì sera alle 20,30 nel deposito di stoccaggio rifiuti di via Chiasserini, dell'azienda Ipb Italia, che si occupa di smaltimento. I vigili del fuoco hanno combattuto per tutta la notte per arginare il rogo. Un pompiere di 41 anni esposto al troppo calore è stato portato in ospedale in codice verde. L'alba è salita su una colonna di fumo alta 50 metri visibile da tutta la città. Del deposito da 2500 metri quadri è rimasto uno scheletro dove sono andati in cenere 16mila metri cubi di rifiuti che neppur dovevano essere lì. «Il capannone doveva essere vuoto» conferma la vicesindaca Anna Scavuzzo: a fine agosto la Città metropolitana aveva negato le autorizzazioni proprio per le irregolarità nella fideiussione necessaria per coprire eventuali danni ambientali. E il rogo è scoppiato tre giorni dopo un sopralluogo dei vigili urbani. Casualità? I testimoni descrivono un incendio scoppiato rapidamente in più punti e che in pochi minuti ha avvolto l'interno capannone. Per far luce sull'origine del rogo il pm di turno Donata Costa ha aperto un'inchiesta per il reato di incendio, per ora a carico di ignoti. Ma che si tratti di dolo è più che un'ipotesi.Mentre i pompieri cercavano di domare le fiamme in via Chiasserini, alle 4,30 è arrivato un nuovo allarme: anche a Novate Milanese è scoppiato un incendio in due capannoni della Ri.Eco, adibiti a deposito di materie plastiche. Già bruciati tre anni fa.riproduzione riservata ®