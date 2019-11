Una marciatrice a capo della Commissione coordinamento Giochi invernali 2026. È La finlandese Sari Essayah, ex marciatrice e membro del Cio, a presiedere la Commissione, composta per egual numero da uomini e donne, e formata da membri del Cio che non fanno però parte del Comitato esecutivo, da rappresentanti degli atleti, delle federazioni internazionali, dei comitati olimpici nazionali e del comitato paralimpico internazionale.

Sari Essayah, 52 anni, ha partecipato ai Giochi di Barcellona 1992 e Atlanta 1996, nel 1993 e nel 1994 è stata nominata sportivo finlandese dell'anno. Fa parte del Cio dal 2016. «È un piacere e un privilegio poter lavorare con un gruppo così talentuoso di persone». La prima visita della Commissione in Italia è prevista per la seconda metà del 2020. Nel frattempo, il Cio terrà una riunione di avvio con gli organizzatori di Milano-Cortina 2026 il 10 e 11 dicembre.

