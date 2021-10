La natura selvaggia in uno scatto

Paola Pastorini

Tutta la natura selvaggia a portata di sguardo. Dopo un anno di stop causa Covid torna a Milano il Wildlife Photographer of the Year, la mostra di fotografie naturalistiche quest'anno a Palazzo Francesco Turati. L'esposizione, orgasnizzata da Radiceunpercento, accoglie cento immagini premiate al Concorso di fotografia indetto dal Natural History Museum di Londra. In gara c'erano 45.000 scatti provenienti da 95 Paesi, realizzati da fotografi professionisti e dilettanti. Si vedono così animali rari nel loro habitat; luoghi mozzafiato e anche da salvare. Vincitore del titolo Wildlife Photographer of the Year 2020 è il russo Sergey Gorshkov con The Embrace. L'immagine ritrae una tigre siberiana, rara specie, in via d'estinzione, che abbraccia un antico abete della Manciuria per marcare il territorio. Undici mesi di attesa per questo scatto, ottenuto grazie a fotocamere con sensore di movimento. La giovane finlandese Liina Heikkinen ha vinto la sezione giovani con il ritratto di una volpe rossa che difende ferocemente i resti di un'oca dai fratelli rivali. Tra i vincitori di categoria anche due italiani: Luciano Gaudenzio, con lo scatto Etna's River of Fire e il giovane Alberto Fantoni, vincitore del Rising Star Portfolio Award con immagini che documentano la vita degli uccelli nel Mediterraneo.

Fino al 31 dicembre. Via Meravigli, 7. ore 10-20; giov e ven fino alle 22.30; lun chiuso. Biglietti 14/10 euro



Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 05:01

