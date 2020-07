La musica dal vivo è diventata merce rara. Per chi resta a Milano ecco qualche appuntamento sfizioso. Al Castello Per la rassegna Estate Sforzesca il 5 agosto alle 21.30 la Big Band Monday Orchestra proporrà per la prima volta i brani più noti dei Beatles con un personale riarrangiamento. Il nuovo tour di Francesca Michielin, Spazi sonori, farà tappa 27 agosto (alle 21) alle tribune dell'Idroscalo, nell'ambito di Cuori Impavidi la rassegna firmata dal Magnolia e Miami Festival. In apertura le giovani cantautrici Emma Nolde e Hån. La Michielin è anticipata da Dente, che sempre all'Idroscalo canta il 20 agosto.

Il 6 agosto al Parco Tittoni di Desio appuntamento alle 21.30 con il concerto di Low Roar, al secolo Ryan Karazija. Arriva dalla California, vive a Varsavia, registra nel Regno Unito, le sue canzoni fanno parte del videogioco Death Stranding. L'Estate Sforzesca al Castello ospiterà il 12 agosto (21.30) Folco Orselli con Blues Contest Live Show. Si tratta di un adattamento per il palco con foto e immagini del primo episodio di Blues in Mi quartieri identità di Milano, in cui Orselli racconta attraverso i suoi brani i luoghi e i sogni di chi vive lontano dal centro. La cantautrice Micol Martinez porta in scena a Mare Culturale Urbano il 27 agosto (ore 19.30-2130) lo spettacolo teatrale Santa Giovanna degli Spropositi per presentare il suo album più recente, I buoni spropositi. (F.Bin.)

