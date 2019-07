La musica d'estate si spinge fuori porta

La musica in estate significa anche concerti fuori porta, che pochi chilometri da Milano sono anche l'occasione (potendo) di godersi un giorno di gita.

A cominciare dall'appuntamento con Woodoo Fest di Cassano Magnago, che mercoledì 17 luglio propone in una sola sera tra gli altri Eugenio di Via Gioia e Allegri Ragazzi Morti. Giovedì 18 tocca invece a Fulminacci e ai Canova. Venerdì 19 luglio spazio a Dutch Nazari, Massimo Pericolo e Franco 16. Sabato 20 è la volta di Clavdio, Mecna e Ivreatronic. Chiusura domenica 21 con i concerti di La Rappresentante di Lista, Giorgio Poi, Fast Animals and Slow Kids (woodoofest.it). Sul Lago Maggiore c'è Arona Music Festival, che a pochi chilometri da Milano, offre note jazz. Il 23 luglio il Gigi Gifarelli quartet, il 26 luglio il Trio Bobo Faso (sì quello degli Elio), Menconi, Meyer; e il 27 luglio la tromba magica di Paolo Fresu (aronamusicfestival.it).

A Villa Arconati mercoledì 17 luglio imperdibile la grandissima Dee Dee Bridgewater (festivalarconati.com). (M.Lev.)

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

