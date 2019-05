La musica accende la notte

Ferruccio Gattuso

La musica si alzerà alta nel cielo di Milano.

Stasera per la sua settima volta torna in piazza Duomo, Radio Italia Live. Massima allerta sicurezza. La capienza massima è di 20 mila spettatori cui è vietato portare ombrello, borse capienti, zaini, bottiglie di plastica, petardi, vetro e bombolette spray. L'appuntamento musicale a ingresso gratuito inizia alle 19.30 e richiama sul palco, insieme ai conduttori Luca & Paolo, veterani dello show, la Mediterranean Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori pronta ad accompagnare un parterre di artisti top. Più due superstar Luciano Ligabue e l'internazionale Sting.

In cartellone, si spazia da Alessandra Amoroso (a dieci anni dalla sua vittoria al talent Amici), a Loredana Berté, Francesco Gabbani, Gue' Pequeno, Marco Mengoni, Ermal Meta, Sfera Ebbasta, Tiromancino e Ultimo. La metropolitana Duomo (1 e 3) è chiusa a partire dalle 14 ma la sotterranea allunga l'orario delle corse fino all'una circa. Chiuse anche molte vie adiacenti al centro fino alle 2 di notte, con transenne, Galleria Vittorio Emanuele compresa: per passare bisogna sottoporsi ai controlli di sicurezza. Post show benefico: il GSD Gruppo San Donato mette all'asta su Chairtystars.com gli oggetti degli artisti, ricavato in beneficenza.

Che la festa della musica cominci.

Lunedì 27 Maggio 2019, 05:01

