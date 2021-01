La moda sfila sul grande schermo. Torna da oggi a lunedì il Fashion Film Festival con due novità. La prima è di essere (per necessità) tutto online; la seconda è la partnership con Camera della Moda. La settima edizione, come sempre tutta gratuita, è trasmessa su fashionfilmfestivalmilano.cameramoda.it.

In concorso 200 pellicole selezionate fra oltre 1000 film da 60 Paesi. Tra i temi, natura, giovani, donne. E poi i documentari, una sezione film, e una serie di conversazioni su moda e cinema. La giuria è composta, fra gli altri, dal regista Tim Yip, dagli stilisti Marcelo Burlon e Margherita Missoni, dai fotografi Paolo Roversi e Javier Goyeneche. Anche al pubblico il diritto di voto online per decretare il vincitore del People's Choice Award. Ad aprire la sezione première oggi Halston di Frédéric Tcheng sul creativo anni 70; domani Made in Bangladesh sulle donne e la moda nel Paese, di Rubaiyat Hossain; fino al documentario su Martin Margiela di Reiner Holzemer. (P.Pas.)

