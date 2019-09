La moda scende in strada

Paola Pastorini

La moda prende la parola e scende per strada. È quanto accadrà oggi alla Vogue for Milano edizione numero 11, la notte della moda, da sempre antipasto della settimana di sfilate che si aprono il 17 fino al 23 settembre.

Non solo negozi aperti fino a notte tarda, dalle grandi griffe alle boutique, ma anche uno street party per corso Vittorio Emanuele, con tanto di poetry slam (gara tra poeti a colpi di rime), cheerleaders, freestyle battle di rapper, e un concerto finale con Levante, Mahmood e altri. La manifestazione, organizzata dal mensile Vogue Italia con il Comune, «punta sempre più in direzione della festa e dell'intrattenimento oltre che dello shopping» spiega il direttore del magazine Emanuale Farneti, sottolineando le caratteristiche di inclusività della serata, che lo scorso anno ha coinvolto 150mila persone e 300 negozi.

Anche l'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività Produttive, Commercio, Moda e Design Cristina Tajani ha ribadito che «Vogue for Milano ha smesso di essere un evento di costume per diventare sempre più un momento grazie al quale avvicinare il grande pubblico e soprattutto i giovani ai nuovi linguaggi espressivi e della creatività, dalla fotografia all'arte passando per la musica».

Per questo Palazzo Marino ha scelto di destinare i proventi della serata per «finanziare l'acquisto di un pianoforte e strumenti musicali ai bambini di Quarto Oggiaro, grazie ai corsi realizzati dalle associazioni attive nel quartiere». Evento nell'evento il concerto a Terrazza Duomo 21, che affaccia sulla piazza. Aprirà la serata la 19enne californiana Charlotte Lawrence. E poi il vincitore di Sanremo Mahmood, il cantautore romagnolo Fadi, la cantautrice pop Levante. In chiusura, il dj set di Nicola Zucchi. Nella serata le boutique coinvolte si animeranno con attività speciali e prodotti in limited edition. Nella boutique Clan Upstairs di Brera, per esempio, la consueta serata Club presenta il brand emergente Art259design. Oppure nello store La Martina di corso Venezia, che si inaugura proprio oggi, tante le iniziative per festeggiare.

