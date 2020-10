La moda è un'emozione «da Trieste in giù», rubando lo slogan a Raffaella Carrà. Oggi e domani torna Apritimoda. L'iniziativa, arrivata alla quarta edizione, allarga i propri confini da Milano al resto d'Italia. La formula resta la stessa: «Un gran tour alla scoperta delle cose ben fatte», spiega la giornalista Cinzia Sasso, anima dell'iniziativa. Settanta luoghi della moda italiana che si aprono alla gente comune. «Non stiamo parlando della moda delle sfilate, dei red carpet, delle star», spiega Sasso «ma proprio di chi quella moda la crea con le sue mani, del genio, della creatività, dell'artigianato italiano». A Milano ecco i laboratori Ricami Pino Grasso e Osti ricami alta moda, gli atelier Serapian, Lineapelle. E poi quelli di Versace, Aspesi, Serapian, Antonio Marras (foto), la Fondazione Ferrè, il palazzo Kiton, lo showroom di Brunello Cucinelli.

E per chi è in altre città, tante le idee. Dalla maison Borsalino a Spinetta Marengo, in Piemonte, alle Tessiture Cordani, a Zoagli, in Liguria, o alla Tessitura Bevilacqua di Venezia. E poi da quest'anno due novità: i musei e le sartorie teatrali. E quindi si va dal Museo della Seta a Como a Palazzo Mocenigo a Venezia; e ancora il Museo della Moda e arti applicate a Gorizia o il Museo Ferragamo a Firenze e quello del Tessuto a Prato fino a quello del Bisso in Sardegna. Tra le sartorie ovviamente quella della Scala, e poi la Fenice, il San Carlo. «La moda appartiene alla categoria dei beni culturali viventi», ha sottolineato il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini «che solo noi sappiamo fare». Tanto che il marchio made in Italy «è il terzo più famoso al mondo», ha chiosato Cinzia Sasso. (P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA