La Milano del padel in lizza per lo scudetto di A La stella Cotto: «Conquisteremo anche i Giochi»

Nicolò Cotto, ex tennista professionista, è uno dei migliori giocatori di padel in circolazione. Campione italiano indoor 2019, il forte mancino nativo di Biella (classe 1982) è pronto a tante nuove sfide, a partire dal campionato di Serie A con la società milanese GFG Sport David Lloyd Malaspina che inizia giovedì prossimo.

Come è nata la sua passione per il padel?

«Diciamo che ho fatto il percorso inverso. Dopo essere stato un tennista professionista, ho iniziato a gestire delle scuole di tennis. Un giorno mi sono ritrovato davanti a dei campi di padel. Non ne sapevo molto, ho iniziato a giocarci e, dopo un anno, ho vinto il campionato italiano indoor».

Come mai il padel sta prendendo sempre più piede?

«E' uno sport che appassiona molto. A differenza del tennis, ci si può avvicinare senza dover per forza avere una preparazione specifica. Sicuramente il fatto che tanti ex calciatori ci giocano abitualmente ha aiutato la diffusione del padel».

Lei gioca con qualche ex calciatore a padel?

«Con Albertini e Casiraghi, che sono anche degli amici. Anche Candela ci sa fare alla grande, soprattutto ha il senso dell'anticipo».

Adesso, il campionato di Serie A.

«Otto squadre partecipanti. Tutto in quattro giorni a Roma, al Bolasport. Ci saremo anche noi del GFG Sport David Lloyd Malaspina. Ci teniamo a far bene».

A seguire altri impegni importanti, ovvero Europei e Mondiale.

«Per fortuna, siamo pieni di impegni. Gli Europei si svolgeranno a Marbella, da fine giugno, mentre, a fine anno, ci saranno i Mondiali in Qatar. Io sono nel giro della Nazionale, il 4 giugno si sapranno i convocati».

Crede che il padel sia destinato a diventare una disciplina olimpica?

«Ne sono certo. Credo che potrebbe diventare sport olimpico nel 2028. Ha tutto per far parte della grande rassegna a cinque cerchi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Maggio 2021, 05:01

