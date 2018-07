LA MELA È QUI

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Pala PastoriniUna piazza da condividere. Un negozio da vivere. Il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Domani alle 17 apre l'Apple Store di piazza Liberty, a due passi dal Duomo.L'ispirazione è quella delle piazze italiane, con un anfiteatro, una fontana con pareti di cristallo e spruzzi alti fino a otto metri e una scalinata che conduce giù nella pancia di Apple. Il progetto è dello studio di Norman Foster, 18 mesi di lavori. I segni caratteristici sono l'acqua e la pietra (beola grigia) di cui Milano è ricca. Lo store incarna la nuova visione Apple: connettersi, incontrarsi, condividere, rilassarsi. «Abbiamo voluto recuperare il ruolo sociale che aveva la piazza in passato», ha spiegato Giuseppe Caropreso, market director Apple Southern Europe.Fuori, la spettacolare fontana con 56 getti d'acqua tra due pareti di cristallo mentre nella parte inferiore c'è un sottile velo di acqua diffuso da quattromila augelli su sei file. Alle spalle dei getti l'anfiteatro, che occupa tutta la piazza, come un emiciclo greco o romano, con ai lati due file di alberi. La piazza sarà animata, da domani, con concerti.Dal cuore della fontana (o dall'anfiteatro) si scende nello spazio dello store, dove un tempo stava il cinema Apollo. Il negozio è aperto ogni giorno tranne la domenica e impiega 230 persone.Cosa si trova? Dai classici Apple (telefonini, computer, iPad) alle ultime novità, fino ai gadget più sofisticati. Come il casco per la bici che, collegato all'Apple Watch, si illumina con frecce direzionali quando si gira. O il termostato di casa collegato all'iPad o al telefonino, che attiva e regola il riscaldamento. E poi il servizio assistenza, ovvero la relazione coi clienti che ormai fa la differenza tra un negozio che piace e un negozio che diventa il proprio. Si va dal set up gratuito del telefono (o dei computer o di altro) fino alle sessioni Today at Apple (gratuite, ogni ora) di fotografia, disegno, videogiochi, da sperimentare con docenti dello store. E anche sessioni per bambini. Basta iscriversi sul sito o presentarsi sul posto. Quello di piazza Liberty è il primo global flagship store in Italia, e 17esimo negozio nel Paese.Da Fb l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran ha fatto sapere che i contributi pagati da Apple «sono in larga parte andati a finanziare il piano periferie».riproduzione riservata ®